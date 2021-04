AstraZeneca: Italia aspetta responso dell’Ema sui casi di trombosi (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Italia aspetta il responso dell’Ema circa la possibile limitazione all’uso del vaccino per la correlazione tra i casi di trombosi e la vaccinazione. Ai vertici del governo affermano: “Senza AstraZeneca la campagna subirebbe un brusco arresto, quindi per ora nessuna sospensione”. Speranza commenta: “Penso che dobbiamo fidarci delle nostre istituzioni, sono fatte di scienziati e tecnici che hanno dedicato la loro vita a queste materie. Poi abbiamo a che fare con un virus nuovo e con vaccini che sono stati messi in commercio da pochi giorni, è evidente che la scienza deve continuare a monitorare”, aggiungendo: “Io mi fido di Aifa ed Ema, penso che sapranno darci le risposte giuste ma non dimentichiamo mai che il vaccino è la vera strada per chiudere questa stagione ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’ilcirca la possibile limitazione all’uso del vaccino per la correlazione tra idie la vaccinazione. Ai vertici del governo affermano: “Senzala campagna subirebbe un brusco arresto, quindi per ora nessuna sospensione”. Speranza commenta: “Penso che dobbiamo fidarci delle nostre istituzioni, sono fatte di scienziati e tecnici che hanno dedicato la loro vita a queste materie. Poi abbiamo a che fare con un virus nuovo e con vaccini che sono stati messi in commercio da pochi giorni, è evidente che la scienza deve continuare a monitorare”, aggiungendo: “Io mi fido di Aifa ed Ema, penso che sapranno darci le risposte giuste ma non dimentichiamo mai che il vaccino è la vera strada per chiudere questa stagione ...

Advertising

rtl1025 : ?? Ad oggi in #Italia è stato somministrato 54% di dosi di #AstraZeneca (2.218.038 su 4.098.800 consegnate), il 50%… - HuffPostItalia : Astrazeneca e trombosi: così l'Ema ha gettato nel panico l'Italia e l'Europa - Agenzia_Ansa : In arrivo oggi alle Regioni 1,5 milioni di dosi di vaccino anti Covid Pfizer, il carico più ingente arrivato finora… - poveroprof : RT @DomaniGiornale: L’#Ema sta continuando l’analisi sui rari tipi di trombosi riscontrati in persone che nelle settimane precedenti si son… - QuotidianPost : AstraZeneca: Italia aspetta responso dell’Ema sui casi di trombosi -