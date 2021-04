Apple potrebbe vendere più di 240 milioni di iPhone nel 2021 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Apple potrebbe arrivare a vendere più di 240 milioni di iPhone nel 2021, stabilendo un nuovo record per l'azienda. Il precedente record di Apple ammonta a 231 milioni di iPhone venduti, ed è stato raggiunto nel 2015. Secondo le ultime proiezioni però, l'azienda potrebbe superare quella cifra entro la fine del 2021. Apple potrebbe raggiungere questo nuovo record grazie alle vendite stimate dovute al lancio anticipato dell'iPhone 13, che verrà presentato in anticipo rispetto a quanto è stato fatto con l'iPhone 12 l'anno scorso, nonostante la domanda sia attualmente in leggero calo. Dan Ives, analista di Wedbush, ha dichiarato "Crediamo ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021)arrivare apiù di 240dinel, stabilendo un nuovo record per l'azienda. Il precedente record diammonta a 231divenduti, ed è stato raggiunto nel 2015. Secondo le ultime proiezioni però, l'aziendasuperare quella cifra entro la fine delraggiungere questo nuovo record grazie alle vendite stimate dovute al lancio anticipato dell'13, che verrà presentato in anticipo rispetto a quanto è stato fatto con l'12 l'anno scorso, nonostante la domanda sia attualmente in leggero calo. Dan Ives, analista di Wedbush, ha dichiarato "Crediamo ...

