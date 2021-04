Amici 20: Concorrenti Cantanti e Ballerini, Puntate Serale, Professori e Squadre (Di mercoledì 7 aprile 2021) Amici 20 è la nuova edizione del talent che va in onda a cavallo tra il 2020 e il 2021, inizia il 14 Novembre 2020 su Canale 5 quando si forma la classe di Amici di Maria De Filippi. I Ragazzi per il Serale di Amici in Onda dal 20 marzo sono divisi in 3 Squadre: SQUADRA 1: Deddy, Leonardo, Sangiovanni, Esa, Enula, Tommaso, Serena. Professori: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. SQUADRA 2: Gaia, Ibla, Raffaele, Tancredi, Alessandro, Martina e Rosa. Professori: Arisa e Lorella Cuccarini. SQUADRA 3: Aka7even, Giulia e Samuele. Professori: Veronica Peparini e Anna Pettinelli. PRIMA PUNTATA Nella prima puntata del Serale di Amici 20 viene Eliminata Gaia Di Fusco nella prima manche, e Esa Abrate nella Seconda Manche. ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 7 aprile 2021)20 è la nuova edizione del talent che va in onda a cavallo tra il 2020 e il 2021, inizia il 14 Novembre 2020 su Canale 5 quando si forma la classe didi Maria De Filippi. I Ragazzi per ildiin Onda dal 20 marzo sono divisi in 3: SQUADRA 1: Deddy, Leonardo, Sangiovanni, Esa, Enula, Tommaso, Serena.: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. SQUADRA 2: Gaia, Ibla, Raffaele, Tancredi, Alessandro, Martina e Rosa.: Arisa e Lorella Cuccarini. SQUADRA 3: Aka7even, Giulia e Samuele.: Veronica Peparini e Anna Pettinelli. PRIMA PUNTATA Nella prima puntata deldi20 viene Eliminata Gaia Di Fusco nella prima manche, e Esa Abrate nella Seconda Manche. ...

Advertising

pastaecoraggio : MA DA QUANDO I CONCORRENTI DI AMICI VANNO A VERISSIMO STO PIANGENDO?????????? #amici20 - GiorgiaLatini2 : #tommaleo comunque dal momento che l’hashtag di amici quest’anno è davvero monotematico mi sembra ovvio che a chi i… - Franca59580415 : @avvo_ Adesso cercano i concorrenti tra gli amici di tommi perché quelli con cui a litigato se li sono bruciati al gf?? - No_Islam_ : RT @ELuttwak: Gli amici dei Cinesi dicono che collaborare con loro danneggia solo gli Americani, Giapponesi, Indiani etc ma non l'Italia.… - infoitcultura : Amici, ex concorrenti svelano segreti intimi e stanze segrete senza telecamere: il piccante retroscena -