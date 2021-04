Alla nostra scuola mancava giusto l' attacco hacker

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 7 aprile 2021)e lockdown: i consigli per ragazzi e genitori guarda le foto Non bastava la DAD – didattica a distanza – con tutti i suoi problemi. Le connessioni internet non stabili, la mancanza di luoghi tranquilli dove fare lezione, la frustrazione di studenti e insegnanti (e quella dei genitori). Ora, a rendere ancora più difficile la vita di chi lavora ao frequenta le lezioni ci si mette pure uninformatico, che haato i registri degli insegnanti. Leggi anche › ...