Alicia Keys | «A 16 anni la mia pelle sentiva il peso di tutto E l’acne aumentava»

(Di giovedì 8 aprile 2021) Non è solo un altro brand di bellezza lanciato da una celebrity. Kyes Soulcare, così si chiama il progetto di beauty, wellness e lifestyle della cantautrice, musicista e attrice Alicia Keys, sembra essere arrivato nel mondo nel momento giusto, in piena pandemia, come una luce che illumina la strada. La sua filosofia è nutrire corpo, mente, spirito e connessione con sé, con gli altri e con il mondo, quattro parole chiave che conducono verso la ricerca di qualcosa che ci rende più forti dentro e più luminosi, non solo esteticamente. «Ho imparato che posso vedere le persone con i miei occhi, ma è lo spirito che le rende belle. La bellezza riguarda il modo in cui ci connettiamo, il modo in cui controlliamo il nostro spirito, accettiamo e amiamo noi stessi. È prestare attenzione a ciò che senti dentro, che non puoi vedere, ma che senti. Questo è l’obiettivo di Keys Soulcare», afferma la cantante a proposito della sua nuova avventura.