Alex Sandro | «È cambiata la mentalità | dobbiamo fare ancora meglio»

(Di mercoledì 7 aprile 2021), difensore della Juve, ha parlato nell’intervallo del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni Nell’intervallo di Juve Napoli,ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 «Èla, la voglia. Abbiamo capito che non possiamo più sbagliare. In questa partitaper trovare la vittoria». Leggi su Calcionews24.com

romeoagresti : ???? Buffon ???? Danilo ???? De Ligt ???? Chiellini ???? Alex Sandro ???? Cuadrado ???? Bentancur ???? Rabiot ???? Chiesa ???? Mor… - SquawkaNews : Juventus XI: Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini; Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristian…

Polemiche per due rigori non assegnati: uno alla Juve per un fallo di Lozano su Chiesa , l'altro al Napoli per il contatto trae Zielinski . Partita viva. 46'pt Finisce il primo tempo. ...Juventus - Napoli 1 - 0 LIVE leggi anche Covid, Pirlo su Juventus - Napoli: "Rispettiamo protocollo e giocheremo" 13' Ronaldo JUVENTUS (4 - 4 - 2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini,; ...Alex Sandro, difensore della Juve, ha parlato nell’intervallo del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni ...La Juventus conduce 1-0 contro il Napoli, grazie alla rete di Cristiano Ronaldo. Ai microfoni di Giovanni Guardalà di Sky le parole del terzino dei bianconeri Alex Sandro. “Siamo contenti per il primo ...