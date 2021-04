Yahoo Answers | arriva la decisione definitiva | dramma tra gli utenti

(Di martedì 6 aprile 2021) In casasi è davanti ad una vera e propria rivoluzione. Una notizia ha improvvisamente reso tristi glidi(Getty Images)Era il 13 dicembre 2005 quandofaceva il suo ingresso sulla scena del web. Da quel giorno sono passati ben 16 anni e una marea di domande fatte al famoso servizio online. Alcuni di questi quesiti hanno fatto letteralmente sbellicare dalle risate un’intera generazione. Negli ultimi giorni però èta una notizia davvero clamorosa. Dal 20 aprile 2021, infatti,sarà visibile solo in modalità lettura. Dal 4 maggio prossimo infine il servizio verrà chiusomente. Una notizia ...

Il 4 maggio 2021 chiuderà per sempre, la piattaforma di domande e risposte lanciata danel 2004, arrivata in Italia nel 2005, che ha fatto un pezzo di storia del Web . Chi ha ancora un profilo sulla piattaforma ha ...La piattaforma di domanda e risposta,, è stata fondata nel 2005, la più vecchia ad oggi. Dopo un'attività di ben 16 anni, il sito ha visto un graduale declino di utilizzo degli utenti, ...Purtroppo il momento è arrivato: Yahoo Answers chiuderà il 4 maggio. Il sito nacque nel 2005, rendendolo uno dei siti Q&A più longevi su internet. Il processo non accadrà da un giorno all’altro, bensì ...Yahoo! Answers sta per chiudere, ma gli utenti non sono convinti della bontà dell'iniziativa: secondo loro si tratta di un complotto anti-Trump.