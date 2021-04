Xbox Series X/S nuovo evento forse già ad aprile. Finalmente novità e annunci sulle esclusive Microsoft?

(Di martedì 6 aprile 2021)ultimamente è stata al centro delle notizie, con le importanti aggiunte aGame Pass.ha anche tenuto unID@a marzo in cui ha presentato dozzine di giochi e, a quanto pare, il colosso di Redmond non ha intenzione di fermarsi, stando a unreport di Mary Jo Foley di ZDNet, che suggerisce ungaming questo mese. La notizia arriva dopo l'o diper l'Build 2021, la grande conferenza degli sviluppatori dell'azienda, che è prevista dal 25 maggio al 27 maggio. Come parte di questi eventi, Foley osserva chesta pianificando una serie di show "What's Next" più piccoli e focalizzati sul gaming. Foley osserva inoltre che non si tratterà ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series

... il titolo di Crystal Dynamics e Eidos Montréal che il 18 marzo ha ricevuto l'update next gen per PS5 eX - S . Tra le altre 'new entry' del mese di aprile ci sono poi Borderlands 3 e The ...Dunque, c'è ancora tanto da lavorare, in attesa ovviamente delle versioni PlayStation 5 eX/S . Siete rimasti delusi dalla patch, oppure per voi si tratta di un passo in avanti ...Xbox ultimamente è stata al centro delle notizie, con le importanti aggiunte a Xbox Game Pass. Microsoft ha anche tenuto un evento ID@Xbox a marzo in cui ha presentato dozzine di giochi e, a quanto pa ...Dopo aver aggiunto alcuni dei velivoli più celebri e amati dei capitoli precedenti della serie, per la prima volta quelli aggiunti ... Ace Combat 7: Skies Unknown è stato inizialmente rilasciato su ...