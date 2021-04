Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Verona Amia

VeronaSera

installa le telecamere contro l'abbandono dei rifiuti.ha piazzato occhi elettronici nei quartieri della città per contrastare l'abbandono dei rifiuti. Sono infatti terminate nei ...Tutti i Comuni del Bacinosud affideranno la gestione del servizio raccolta rifiuti in ... in seguito ad un accordo di programma siglato per bonificare l'ex - area Fazioni, ha visto entrare...Verona, Amia installa le telecamere contro l’abbandono dei rifiuti. Amia ha piazzato occhi elettronici nei quartieri della città per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Sono infatti terminate nei ...Amia completa così il primo importante step contro un fenomeno, quello dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, purtroppo sempre più diffuso in tutta la città di Verona. La società di via Avesani, ...