Uomini e donne oggi, 6 aprile: Massimiliano tra Eugenia e Federica (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo la pausa di Pasquetta, oggi (6 aprile) è ritornato Uomini e donne, con la continuazione della registrazione del 27 marzo. Si inizia dal cavaliere Domenico (non l’uomo che è uscito con Gemma), che ha iniziato una conoscenza con la dama Raquel. Se da un lato l’uomo dichiara di star vivendo emozioni bellissime, dall’altro Raquel ammette di provare una forte attrazione, però al momento non capisce se si tratti di un sentimento profondo; valuteranno di conseguenza come procedere. Si passa poi a Biagio e Isabella. I due si sono visti ancora e oltretutto c’è stato anche un bacio profondo nel corso di una loro passeggiata. Nonostante il percorso con Biagio, la dama vuole iniziare una conoscenza anche con Riccardo e Gianfranco. Prende parola proprio Riccardo, il quale si dice curioso della conoscenza con Isabella, perché ... Leggi su tvsoap (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo la pausa di Pasquetta,(6) è ritornato, con la continuazione della registrazione del 27 marzo. Si inizia dal cavaliere Domenico (non l’uomo che è uscito con Gemma), che ha iniziato una conoscenza con la dama Raquel. Se da un lato l’uomo dichiara di star vivendo emozioni bellissime, dall’altro Raquel ammette di provare una forte attrazione, però al momento non capisce se si tratti di un sentimento profondo; valuteranno di conseguenza come procedere. Si passa poi a Biagio e Isabella. I due si sono visti ancora e oltretutto c’è stato anche un bacio profondo nel corso di una loro passeggiata. Nonostante il percorso con Biagio, la dama vuole iniziare una conoscenza anche con Riccardo e Gianfranco. Prende parola proprio Riccardo, il quale si dice curioso della conoscenza con Isabella, perché ...

