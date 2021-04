The Serpent 2 non ci sarà, ma il vero Charles Sobhraj vuole realizzare un film (Di martedì 6 aprile 2021) The Serpent 2 non ci sarà. Concepita come miniserie, la produzione BBC racconta la vita e i crimini di Charles Sobhraj, serial killer attivo negli anni Settanta. Seguendo i turisti sulla ‘hippie trial’, ha ucciso una dozzina di persone tra India, Thailandia e non solo. Dopo otto episodi, la storia giunge alla conclusione e scattano le manette per Sobhraj. The Serpent 2 non solo è improbabile, perché il finale di stagione chiude definitivamente la storia del criminale, ma neanche necessaria. Infatti, la serie si conclude con il suo arresto in Nepal, avvenuto realmente nel 2003. In realtà, Sobhraj è stato successivamente condannato per i due omicidi del 1975 della turista americana Connie Jo Bronzich e della sua amica Laurent Carriere. Sobhraj li ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 aprile 2021) The2 non ci. Concepita come miniserie, la produzione BBC racconta la vita e i crimini di, serial killer attivo negli anni Settanta. Seguendo i turisti sulla ‘hippie trial’, ha ucciso una dozzina di persone tra India, Thailandia e non solo. Dopo otto episodi, la storia giunge alla conclusione e scattano le manette per. The2 non solo è improbabile, perché il finale di stagione chiude definitivamente la storia del criminale, ma neanche necessaria. Infatti, la serie si conclude con il suo arresto in Nepal, avvenuto realmente nel 2003. In realtà,è stato successivamente condannato per i due omicidi del 1975 della turista americana Connie Jo Bronzich e della sua amica Laurent Carriere.li ...

