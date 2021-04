Tesseramento ai partiti | Pd in testa ma è boom di iscritti a Fratelli d’Italia

Leggi su tpi

(Di martedì 6 aprile 2021) Nonostante la pandemia di Covid, ildeiè andato avanti nel 2020 e procede anche nel 2021. L’Adnkronos ha provato a stilare una lista deiper numero di nuovi tesserati. Tra le migliori performance figurache rivendica di essere passato dal 2019 al 2020 da 44.000 a 130.000. Oltre 50.000 le tessere fatte online. Soprattutto nel Lazio, con un incremento forte in provincia di Roma e in Puglia nella provincia di Barletta-Andria-Trani, soprattutto tra i giovani. Costo della tessera 5 euro per i minorenni, 10 per i maggiorenni, 50 per consiglieri regionali e comunali, 500 per i parlamentari. Il Pd resta inalla classifica: il2020 del Partito democratico è stato prorogato al 30 ...