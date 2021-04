Tabellone Wta Bogotà 2021: presenti Errani e Paolini, Zheng comanda il seeding (Di martedì 6 aprile 2021) Il Tabellone principale del Wta di Bogotà 2021, evento che seguirà il Wta 1000 di Miami. La cinese Zheng guida il seeding, seguita dalla spagnola Sorribes Tormo e dall’olandese Rus. Due le azzurre presenti, ovvero Paolini ed Errani. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell’evento di scena a Bogotà, aggiornati turno per turno. Tabellone WTA BOGOTA’ 2021 (1) Zheng b. Arconada 6-3 6-1 Voegele b. (Q) Paquet 3-6 6-1 6-4 (WC) Osorio Serrano vs Vickery Kung vs (7) Martincova (4) Tauson vs (Q) Seguel Buzarnescu vs (Q) Tan (Q) Arruabarrena vs (WC) Plazas(6) Paolini b. Ahn 6-3 6-0 (8) Wang b. (WC) Arango 6-4 5-7 7-5 Tomova b. Friedsam 6-2 6-3 (Q) Parrizas-Diaz b. Bucsa 6-3 ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Ilprincipale del Wta di, evento che seguirà il Wta 1000 di Miami. La cineseguida il, seguita dalla spagnola Sorribes Tormo e dall’olandese Rus. Due le azzurre, ovveroed. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell’evento di scena a, aggiornati turno per turno.WTA BOGOTA’(1)b. Arconada 6-3 6-1 Voegele b. (Q) Paquet 3-6 6-1 6-4 (WC) Osorio Serrano vs Vickery Kung vs (7) Martincova (4) Tauson vs (Q) Seguel Buzarnescu vs (Q) Tan (Q) Arruabarrena vs (WC) Plazas(6)b. Ahn 6-3 6-0 (8) Wang b. (WC) Arango 6-4 5-7 7-5 Tomova b. Friedsam 6-2 6-3 (Q) Parrizas-Diaz b. Bucsa 6-3 ...

Advertising

infoitsport : WTA Bogota, il tabellone: per Errani subito Sorribes Tormo. In gara anche Paolini - infoitsport : WTA Bogotá 2021, Giulia Gatto-Monticone accede al tabellone principale sulla terra rossa colombiana - infoitsport : WTA Bogotà 2021: Giulia Gatto-Monticone troverà Astra Sharma nel tabellone principale - OA_Sport : WTA Bogotà 2021: Giulia Gatto-Monticone sorteggiata per giocare contro Astra Sharma dopo aver superato le qualifica… - TennisWebMag : @GattoMonticone si è qualificata nel WTA 250 di Bogotà battendo in tre set e in rimonta la belga Benoit. Ora trover… -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Wta Esordio positivo per Jasmine Paolini al torneo di Bogotà Partenza lanciata per Jasmine Paolini nella "Copa Colsanitas", torneo Wta 250 con un montepremi di 235.238 dollari che si disputa sui campi in terra rossa di Bogotà, in ... In tabellone ci sono altre due ...

DIRETTA/ Barty ha vinto il Miami Open 2021! Bianca Andreescu si ritira ... primo Slam della sua carriera, ed infine avrebbe conquistato pure le Wta Finals, il Master di fine ... ultimo atto del tabellone del singolare femminile del torneo di Miami, il principale appuntamento ...

WTA Bogota, il tabellone: per Errani subito Sorribes Tormo. In gara anche Paolini Ubi Tennis Camila Giorgi, positiva al Covid-19, non parteciperà alla Billie Jean Cup Camila Giorgi non sarà in campo per il tie di Billie Jean Cup contro la Romania a Cluj-Napoca il 16 e 17 aprile prossimi. Secondo quanto riporta il sito della Federtennis, infatti, Camila è in isolame ...

Entry list Wta 250 Charleston 2021: i partecipanti e le italiane presenti L'entry list ufficiale dell'Wta 250 di Charleston 2021, evento in programma dal 12 al 18 aprile. A guidare il seeding è l'americana Madison Keys ...

Partenza lanciata per Jasmine Paolini nella "Copa Colsanitas", torneo250 con un montepremi di 235.238 dollari che si disputa sui campi in terra rossa di Bogotà, in ... Inci sono altre due ...... primo Slam della sua carriera, ed infine avrebbe conquistato pure leFinals, il Master di fine ... ultimo atto deldel singolare femminile del torneo di Miami, il principale appuntamento ...Camila Giorgi non sarà in campo per il tie di Billie Jean Cup contro la Romania a Cluj-Napoca il 16 e 17 aprile prossimi. Secondo quanto riporta il sito della Federtennis, infatti, Camila è in isolame ...L'entry list ufficiale dell'Wta 250 di Charleston 2021, evento in programma dal 12 al 18 aprile. A guidare il seeding è l'americana Madison Keys ...