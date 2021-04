Sorpresa: aumentano gli iscritti Pd al comando, Fdi boom di tessere (Di martedì 6 aprile 2021) L'emergenza Coronavirus in Italia sembra aver creato, un po' a Sorpresa, un crescente interesse alla politica. Lo evidenziano i dati delle iscrizioni ai singoli partiti, che rappresentano un ordine di militanza politica nonchè una fonte vitale di sostegno. Quindi malgrado gli impedimenti e le limitazioni causate dalla pandemia, il tesseramento dei partiti è andato avanti nel 2020 e procede anche nel 2021. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 6 aprile 2021) L'emergenza Coronavirus in Italia sembra aver creato, un po' a, un crescente interesse alla politica. Lo evidenziano i dati delle iscrizioni ai singoli partiti, che rappresentano un ordine di militanza politica nonchè una fonte vitale di sostegno. Quindi malgrado gli impedimenti e le limitazioni causate dalla pandemia, il tesseramento dei partiti è andato avanti nel 2020 e procede anche nel 2021. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : Pd al comando, Fdi triplica le tessere.Sorpresa: aumentano iscritti ai partiti - Nicola23453287 : RT @Affaritaliani: Luoghi di culto, sorpresa: aumentano gli italiani che vanno in chiesa - ENRICO27218318 : RT @Affaritaliani: Luoghi di culto, sorpresa: aumentano gli italiani che vanno in chiesa - Affaritaliani : Luoghi di culto, sorpresa: aumentano gli italiani che vanno in chiesa -