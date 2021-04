Sonya Queen pubblica il singolo In Giro

(Di martedì 6 aprile 2021) Dal 2 aprile è disponibile su YouTube il nuovo videoclip di, alias dell’artista romana Sonia Montegrande, conosciuta dal pubblico italiano per la sua partecipazione ad X-Factor nel team di Anna Tatangelo, oltre che per le collaborazioni con la showgirl Selvaggia Roma (presente nel videoclip) e per alcuni apparizioni televisive e cinematografiche, fra cui un film con Alessandro Borghi nel ruolo di una cantante. Con IN, in uscita in contemporanea su tutte le piattaforme digitali, l’artista presenta un ritmatissimoreggaeton cantato in italiano, che risveglia la voglia d’estate e di condividere momenti di svago. Dopo un inverno lungo e difficile, il desiderio di uscire e di divertirsi nelle calde serate estive è al centro di questo brano dalle calde sonorità latine, che invitano tutti a ...

Advertising

informazionecs : Sonya Queen - Con 'In giro' torna il sapore dell'estate in un trascinante singolo reggaeton - pressitalia : Sonya Queen, il nuovo singolo “In Giro” - Il trascinante reggaeton dell’artista ci porta il primo assaggio d’estate… - sehmagazine : ???? “In giro”, il nuovo singolo di Sonya Queen che regala il primo assaggio d’estate, col suo trascinante #reggaeton… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonya Queen

La Prima Pagina

... Shannon Houston, Jonathan Kidd, Kevin Lau, Ihuoma Ofordire, Wes Taylor,Winton; HBO Ted ... Amy Talkington, Liz Tigelaar, Nancy Won, Based on the book by Celeste Ng; Hulu The's Gambit, ...... Shannon Houston, Jonathan Kidd, Kevin Lau, Ihuoma Ofordire, Wes Taylor,Winton; HBO Ted ... Amy Talkington, Liz Tigelaar, Nancy Won, Based on the book by Celeste Ng; Hulu The's Gambit, ...Il trascinante reggaeton dell’artista ci porta il primo assaggio d’estate nel nuovo videoclip da ora su YouTube ...Per Sony Publishing, il cui ceo Jon Platt ha parlato ... Carole King, Stevie Wonder, Queen, e Leonard Cohen, è la più grande del mondo, ma di recente ha perso importanti pezzi tra cui la musica ...