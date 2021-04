Sciamani e tafferugli. Da Nord a Sud l'esasperazione contro le chiusure

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 aprile 2021) Nel giorno in cui l’Istat certifica il milione di occupati in meno nell’anno del Covid monta la protesta in tutta Italiale restrizioni, da Napoli a Milano passando per Imperia fino a Roma, dove le contestazioni sono arrivate a lambire Palazzo Montecitorio. Il malcontento nella Capitale è sfociato in attimi di tensione tra i manifestanti e le forze dell’ordine nella piazza antistante la Camera dei deputati: prima i cori ‘buffoni’ e ‘libertà’ poi il lancio di un fumogeno e di alcuni oggetti, infine il tentativo di sfondare il cordone delle polizia davanti alla Camera. Le forze dell’ordine hanno respinto diverse cariche dei manifestanti che stavano rovesciando le transenne attorno alla piazza. Alcune persone sono state fermate e almeno tre poliziotti sono rimasti feriti, uno ha riportato ferite al volto ed è stato curato prima a Palazzo Chigi per una medicazione ...