Salute. Lo psicologo: in pandemia rabbia giovani cresce, va affrontata (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. – I nostri bambini e adolescenti sono sempre piu’ arrabbiati. “A causa del tipo di vita che facciamo fare loro, per ragioni sociali, economiche, il sentimento di rabbia emerge sin dagli anni dell’asilo nido”. A questo si e’ aggiunta la pandemia che “ha portato un disagio sia agli adulti che ai bambini e ai ragazzi. Un disagio che si tramuta in aggressivita’, in un sentimento di rabbia. È un problema grande, che va affrontato ora, non puo’ essere rinviato nel tempo sperando che tutti possiamo dimenticare qualcosa che e’ accaduto”. A richiamare l’attenzione sulla necessita’ di intervenire tempestivamente sull’accresciuto sentimento di rabbia dei bambini e ragazzi e’ Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell’Istituto di Ortofonologia (IdO). Cosa possono fare i genitori per affrontare e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. – I nostri bambini e adolescenti sono sempre piu’ arti. “A causa del tipo di vita che facciamo fare loro, per ragioni sociali, economiche, il sentimento diemerge sin dagli anni dell’asilo nido”. A questo si e’ aggiunta lache “ha portato un disagio sia agli adulti che ai bambini e ai ragazzi. Un disagio che si tramuta in aggressivita’, in un sentimento di. È un problema grande, che va affrontato ora, non puo’ essere rinviato nel tempo sperando che tutti possiamo dimenticare qualcosa che e’ accaduto”. A richiamare l’attenzione sulla necessita’ di intervenire tempestivamente sull’accresciuto sentimento didei bambini e ragazzi e’ Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell’Istituto di Ortofonologia (IdO). Cosa possono fare i genitori per affrontare e ...

