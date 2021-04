Proteste su A1, ambulanti: “Qui ad oltranza”. Traffico in tilt tra Caserta e Napoli (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Non ci muoveremo da qui fin quando non arriveranno notizie dalla nostra delegazione a Roma sulla riapertura totale dei mercati”. È quanto afferma il presidente dell’Ana-Ugl di Caserta Peppe Magliocca, che con centinaia di operatori di fiere e mercati del Casertano e del Napoletano, sta protestando sull’autostrada A1 Roma-Napoli, con un blocco che va avanti ormai da questa mattina nei pressi dello svincolo di Caserta Sud. Diverse centinaia i furgoni degli operatori ambulanti che bloccano l’autostrada, che è stata chiusa, per chi proviene da nord, all’altezza dello svincolo per l’A30 Caserta-Salerno; da sud, l’uscita obbligatoria è verso l’asse mediano Nola-Villa Literno. Una situazione che sta mettendo a dura prova la rete stradale e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Non ci muoveremo da qui fin quando non arriveranno notizie dalla nostra delegazione a Roma sulla riapertura totale dei mercati”. È quanto afferma il presidente dell’Ana-Ugl diPeppe Magliocca, che con centinaia di operatori di fiere e mercati delno e del Napoletano, sta protestando sull’autostrada A1 Roma-, con un blocco che va avanti ormai da questa mattina nei pressi dello svincolo diSud. Diverse centinaia i furgoni degli operatoriche bloccano l’autostrada, che è stata chiusa, per chi proviene da nord, all’altezza dello svincolo per l’A30-Salerno; da sud, l’uscita obbligatoria è verso l’asse mediano Nola-Villa Literno. Una situazione che sta mettendo a dura prova la rete stradale e ...

