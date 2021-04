Prende la cumana | scende a Torregaveta e muore in mare | l’ultimo messaggio ai familiari

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ di un napoletano il cadavere trovato in mattinata all’arenile dia Monte di Procida (Napoli) da alcuni residenti. L’uomo, un anziano residente a Napoli, le cui generalità non sono state rese ancora note è stato già riconosciuto dai. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo di 87 anni, gravemente malato, questa mattina ha lasciato un biglietto aie si è allontanato da casa. A, secondo i primi accertamenti condotti alla Guardia Costiera in sinergia con i Carabinieri e la Polizia Municipale di Monte di Procida sarebbe giunto in mattinata, intorno alle 10 con un treno della ferrovianella località balneare. Sarebbe stato visto passeggiare sul pontile da gente del posto. Le indagini in corso sono volte ...