Pirlo insiste | «La Juventus è in sintonia con l’Asl» Ed è proprio quel che fece il Napoli

Del leggendario, e in quanto tale mai realmente esistito, stile Juventus, sono rimaste sopratutto la protervia e un certa disinvoltura nei confronti delle regole. E ci siamo tenuti bassi. Ancora oggi la Juventus, attraverso il maestro Pirlo, ha provato a tornare sulla partita rinviata dell'andata. Pirlo, rispondendo a una domanda, ha ricordato che loro rispettano il protocollo e che quindi come sempre si presenteranno per giocare. Il sottinteso è che il Napoli all'andata non lo fece. C'è però un'altra frase pronunciata da Pirlo: «Noi agiamo da sempre in sintonia con la Asl». Ed è questo forse il passaggio che, dopo mesi e un provvedimento definitivo del Coni, ancora sfugge a Pirlo e all'ambiente Juventus.

