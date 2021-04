Perez: «Acs punta a quota di Atlantia per costruire un colosso europeo» (Di martedì 6 aprile 2021) “Ci metteremo intorno ad un tavolo con i nostri soci di Abertis per studiare la possibilità di formare un grande gruppo autostradale europeo“. Lo ha detto il numero uno del gruppo spagnolo ACS, Florentino Perez (più noto nel mondo come presidentissimo del Real Madrid, in un incontro con gli analisti circa la possibilità di acquisire L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 6 aprile 2021) “Ci metteremo intorno ad un tavolo con i nostri soci di Abertis per studiare la possibilità di formare un grande gruppo autostradale“. Lo ha detto il numero uno del gruppo spagnolo ACS, Florentino(più noto nel mondo come presidentissimo del Real Madrid, in un incontro con gli analisti circa la possibilità di acquisire L'articolo

