Perché le perdite vaginali scoloriscono le mutandine? (Di martedì 6 aprile 2021) Anche note come “leucorrea” o “muco cervicale” le secrezioni vaginali sono comuni ma a volte scoloriscono gli slip, Perché? Le secrezioni vaginali sono fisiologiche e hanno la funzione di equilibrare la flora vaginale contrastando la proliferazione batterica. Questo liquido serve a pulire l’interno della vagina, espellere i germi e combattere le impurità, a volte può L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 6 aprile 2021) Anche note come “leucorrea” o “muco cervicale” le secrezionisono comuni ma a voltegli slip,? Le secrezionisono fisiologiche e hanno la funzione di equilibrare la flora vaginale contrastando la proliferazione batterica. Questo liquido serve a pulire l’interno della vagina, espellere i germi e combattere le impurità, a volte può L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

PasqualeChiuso : @AUniversale Sono per le riaperture vista la insostenibilità e perché i ristori non potrebbero coprire le perdite.… - francobaietti : RT @FrancescaLupo15: Io giuro che non capisco. Come mai il popolo Rumeno marcia unito per rivendicare i diritti e il pololo Italiano subisc… - vincenz94704898 : RT @FrancescaLupo15: Io giuro che non capisco. Come mai il popolo Rumeno marcia unito per rivendicare i diritti e il pololo Italiano subisc… - FrancescaLupo15 : Io giuro che non capisco. Come mai il popolo Rumeno marcia unito per rivendicare i diritti e il pololo Italiano sub… - scintilla_rm : @orizzontescuola Non sono chiuse in tutte le scuole perchè alcune hanno attivato dei protocolli adeguati, così come… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché perdite Ore 12, ambulanti in piazza mercoledì a Cuneo: "Ora si rischiano innumerevoli fallimenti" ... assolutamente insufficienti a coprire le perdite e per la sopravvivenza delle imprese" , la ... nel rispetto delle regole di sicurezza, entro la settimana successiva alla Pasqua, perché le imprese non ...

Rischi finanziari sempre più allarmanti nell'era dei tassi a zero I rischi finanziari stanno travolgendo anche Nomura, che ha registrato a sua volta perdite stimate ... Ecco perché le banche stanno puntando da tempo su altre fonti di entrata, vale a dire le ...

Decreto Sostegno, per bar e ristoranti di Roma è beffa aiuti: «Quasi la metà senza ristori» ilmessaggero.it ... assolutamente insufficienti a coprire lee per la sopravvivenza delle imprese" , la ... nel rispetto delle regole di sicurezza, entro la settimana successiva alla Pasqua,le imprese non ...I rischi finanziari stanno travolgendo anche Nomura, che ha registrato a sua voltastimate ... Eccole banche stanno puntando da tempo su altre fonti di entrata, vale a dire le ...