Pd | Renzi | ‘con Letta niente ci impedisce di parlare ognuno con sua opinione’

Roma, 6 apr (Adnkronos) – Con Letta "ci siamo rivisti dopo qualche anno, ci conosciamo da tanti anni, abbiamo avuto la nota vicenda del passaggio a palazzo Chigi. Abbiamo parlato dei figli, di quanto sono cresciuti, e poi abbiamo affrontato tutti gli altri temi". Lo ha detto Matteo Renzi a proposito dell'incontro con il segretario del Pd a L'aria che tira. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

