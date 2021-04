(Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr (Adnkronos) - Un", durato 40 minuti, che si è svolto all'Arel. Lo spiganodel Nazareno a proposito del faccia e faccia tra Enricoe Matteo. Il segretario del Pd e il leader di Iv hanno fatto una "analisi a tutto campo" della situazione del Paese, trovandosi d'accordo sul fatto che in questa fase l'impegno comune debba essere quello del sostegno alla campagna dei vaccini e al supporto economico per compensare le chiusure per Covid.

Advertising

AnselmoDelDuca : RT @barbarajerkov: **FLASH -PD: FONTI, TRA LETTA E RENZI INCONTRO 'FRANCO E CORDIALE'- FLASH** = quando da ragazzina stavo all'Agi, il mio… - AleVirtu : @PinoJazzing @AurelianoStingi No Pino, i dementi che ronzano attorno a fonti di informazione come ByoBlu e simili n… - the_highsparrow : RT @barbarajerkov: **FLASH -PD: FONTI, TRA LETTA E RENZI INCONTRO 'FRANCO E CORDIALE'- FLASH** = quando da ragazzina stavo all'Agi, il mio… - Caramel89409333 : RT @barbarajerkov: **FLASH -PD: FONTI, TRA LETTA E RENZI INCONTRO 'FRANCO E CORDIALE'- FLASH** = quando da ragazzina stavo all'Agi, il mio… - MattiaGallo17 : RT @barbarajerkov: **FLASH -PD: FONTI, TRA LETTA E RENZI INCONTRO 'FRANCO E CORDIALE'- FLASH** = quando da ragazzina stavo all'Agi, il mio… -

Ultime Notizie dalla rete : fonti tra

Il Tempo

L'incontroi due nella mattina di martedì è durato 40 minuti. Come per il summit con Giuseppe Conte Letta e Renzi si sono visti nella sede Arel.del Nazareno spiegano che i due leader sono ...Incontro oggi, nel tardo pomeriggio,i tecnici dell' Agenzia italiana del farmaco e ministero della Salute in merito ad eventuali ... Lo fa saper l'Ansa, a cuihanno confermato la notizia ...Il faccia a faccia tra Enrico Letta e Matteo Renzi è durato 40 minuti nella sede Arel: i due, spiegano fonti del Nazareno, hanno fatto un'analisi a tutto campo e convenuto sul fatto che in questo ...Il segretario del Pd Enrico Letta ha incontrato stamattina Matteo Renzi, leader di Italia viva. Si tratta del primo vertice tra i due esponenti dopo il ritorno in prima linea nella politica di Letta.