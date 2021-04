Pausa pranzo, perché non dovremmo mai mangiare alla scrivania (nemmeno a casa) (Di martedì 6 aprile 2021) Se si chiama «Pausa» pranzo è perché deve essere una Pausa: lo era, quando lavoravamo in ufficio e a mezzogiorno uscivamo per mangiare al bar o al ristorante, e dovrebbe continuare a esserlo ora che siamo in smart working. Un break fatto bene offre vantaggi sia in termini nutrizionali che psicologici e ora che la casa è tutto il nostro mondo e le occasioni per distrarci sono ridotte, è ancora più importante. mangiare alla scrivania, anche se è quella del proprio appartamento, è una delle cose peggiori che si possano fare. La prima ragione, come ha ricordato in un lungo articolo dell'HuffPost lo psicologo clinico Sam Von Reiche, è che alla scrivania «si mangia inconsapevolmente», spesso anche di più del ... Leggi su gqitalia (Di martedì 6 aprile 2021) Se si chiama «deve essere una: lo era, quando lavoravamo in ufficio e a mezzogiorno uscivamo peral bar o al ristorante, e dovrebbe continuare a esserlo ora che siamo in smart working. Un break fatto bene offre vantaggi sia in termini nutrizionali che psicologici e ora che laè tutto il nostro mondo e le occasioni per distrarci sono ridotte, è ancora più importante., anche se è quella del proprio appartamento, è una delle cose peggiori che si possano fare. La prima ragione, come ha ricordato in un lungo articolo dell'HuffPost lo psicologo clinico Sam Von Reiche, è che«si mangia inconsapevolmente», spesso anche di più del ...

