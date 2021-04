Parrucchieri ed estetiste: saracinesche a metà oggi in segno di lutto (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Abbiamo certamente scelto un simbolo forte, quello della morte ma speriamo ci aiuti a dire senza trasgredire le regole come abbiamo sempre fatto, quanto sia forte la nostra disperazione” :con queste parole Sergio Casola, presidente regionale Cna Unione Benessere e Sanità, ha spiegato le motivazioni della protesta che stamattina ha visto la totalità delle aziende aderenti all’associazione manifestare con l’affissione di una locandina a lutto e la saracinesca alzata a metà, proprio come si fa quando la categoria viene colpita dalla morte. Acconciature ed estetiste sono rimasti sorpresi dalla decisione di prorogare la zona rossa che impone la chiusura delle loro attività. La Cna a livello nazionale si sta muovendo per chiedere un intervento che consenta di rivedere la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Abbiamo certamente scelto un simbolo forte, quello della morte ma speriamo ci aiuti a dire senza trasgredire le regole come abbiamo sempre fatto, quanto sia forte la nostra disperazione” :con queste parole Sergio Casola, presidente regionale Cna Unione Benessere e Sanità, ha spiegato le motivazioni della protesta che stamattina ha visto la totalità delle aziende aderenti all’associazione manifestare con l’affissione di una locandina ae la saracinesca alzata a, proprio come si fa quando la categoria viene colpita dalla morte. Acconciature edsono rimasti sorpresi dalla decisione di prorogare la zona rossa che impone la chiusura delle loro attività. La Cna a livello nazionale si sta muovendo per chiedere un intervento che consenta di rivedere la ...

