Oddworld | Soulstorm è finalmente disponibile e si mostra nel trailer di lancio

Leggi su eurogamer

(Di martedì 6 aprile 2021)diInhabitants è oraper PS4, PS5 e PC tramite Epic Games Store. Il titolo si svolge subito dopo: New 'n' Tasty, con la storia che vede Abe salvare i suoi compagni Mudokon e guidarli contro il Magog Cartel. In occasione dell'uscita, è stato pubblicato ildivisibile più in basso. "Abe è molto cambiato: non è più un semplice Mukodon a un passo dalle fauci delle enormi macchine dell'enorme azienda dei Glukkon, ma è ormai diventato un improbabile eroe che si afferma per diventare una scintilla di speranza", si legge nella descrizione ufficiale. Leggi altro...