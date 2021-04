“Non è vero, sei bugiardo”. Andrea Zenga l’ha fatto davanti a Rosalinda Cannavò. Che non gradisce e racconta tutti i dettagli (Di martedì 6 aprile 2021) La coppia più inaspettata del Grande Fratello Vip continua a far parlare di sé. Non c’è giorno in cui un articolo di giornale o un post non racconti cosa stia succedendo tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Lei si è buttata dietro le spalle, per ora, la brutta storia dell’Ares gate. Lui cerca lentamente di ricostruire un rapporto con il padre Walter. Quello che è certo è che appena usciti dalla Casa, l’attrice siciliana e il figlio di Walter Zenga hanno infatti deciso di vivere pienamente la loro relazione e approfondire la conoscenza lontani dalle telecamere, andando subito a convivere a casa di Andrea a Milano, come non mancano di far vedere ai fan sui rispettivi canali social. Un passo importante, per alcuni forse azzardato considerando che stanno insieme da poco tempo. E ora ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 aprile 2021) La coppia più inaspettata del Grande Fratello Vip continua a far parlare di sé. Non c’è giorno in cui un articolo di giornale o un post non racconti cosa stia succedendo tra. Lei si è buttata dietro le spalle, per ora, la brutta storia dell’Ares gate. Lui cerca lentamente di ricostruire un rapporto con il padre Walter. Quello che è certo è che appena usciti dalla Casa, l’attrice siciliana e il figlio di Walterhanno infatti deciso di vivere pienamente la loro relazione e approfondire la conoscenza lontani dalle telecamere, andando subito a convivere a casa dia Milano, come non mancano di far vedere ai fan sui rispettivi canali social. Un passo importante, per alcuni forse azzardato considerando che stanno insieme da poco tempo. E ora ...

