NFL – I prospetti del draft 2021 | Davis Mills

(Di martedì 6 aprile 2021) Tra il gruppo di testa dei quarterback, che vede la presenza di giocatori del calibro di Trevor Lawrence e Zach Wilson, e gli altri quarterback della classe, il divario è molto netto. Nel secondo gruppo, comunque, ci sono profili parecchio interessanti, che, sotto la guida di un buona coach e di un veterano del ruolo, hanno il potenziale per emergere anche in NFL. Uno di questi è il quarterback degli Stanford Cardinal. Chi èsi dimostra un quarterback molto produttivo già durante gli anni del liceo. ESPN gli assegna la valutazione di quattro stelle, mentre da altri media outlets arrivano punteggi anche di cinque stelle. Il suo valore non passa inosservato e college del calibro di Alabama, Georgia, Wisconsin e Michigan gli propongono delle ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : NFL prospetti

Periodico Daily - Notizie

Cade Cunningham e iNBA Il torneo NCAA è una vetrina unica per i talenti che sognano la ... il palazzo dove giocano gli Indianapolis Colts del football, su cui verranno allestiti due ...Cade Cunningham e iNBA Il torneo NCAA è una vetrina unica per i talenti che sognano la ... il palazzo dove giocano gli Indianapolis Colts del football, su cui verranno allestiti due ...di un veterano del ruolo, hanno il potenziale per emergere anche in NFL. Uno di questi è il quarterback degli Stanford Cardinal Davis Mills.Aaron Banks si afferma come un ottimo prospetto già durante il liceo ... meglio di tutti può farlo diventare una guardia del giusto livello, per competere in NFL. Entra all’università nel 2017 e, ...