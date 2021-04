Newlat Food | informativa su azioni proprie

(Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) –ha comunicato di aver acquistato, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione dideliberata dall’Assemblea deglisti del 29 aprile 2020, dall’1 al 30 marzo 2021, complessivamente 161.000ordinarie (pari allo 0,37% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 5,81 euro per un controvalore complessivo di 937.036,77 euro. A seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l’azienda agroalimentare italiana detiene 581.700pari all’1,32% del capitale sociale. A Milano, oggi, giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,62%. (Foto:

: Hsbc ha alzato il target price sua 8,5 euro da 7,7 euro. MATICA FINTEC : Ir Top ha alzato il target price su Matica Fintec a 3,05 euro da 3,02 euro. ITALGAS : Intesa ...... Virtual STAR Conference 2021 " Spring Edition Nb Aurora - CDA: Bilancio Net Insurance - Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria dei risultati annuali consolidati 2020- ..."Gli italiani continuano a cercarla anche nelle settimane di zona rossa e arancione, anche se non c’è più la corsa allo stoccaggio come nelle prime concitate fasi della pandemia”, il commento di ...Al via oggi fino al 25 marzo, la ventesima edizione della STAR Conference, anche quest’anno in versione digitale, dedicata all’incontro tra le società quotate sul segmento STAR e gli investitori itali ...