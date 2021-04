Migranti, Draghi elogia la Libia e la Boldrini s’infuria: «Ha ignorato le torture sui migranti» (Di martedì 6 aprile 2021) Alla sinistra non piace che l’Italia torni ad avere un ruolo nella Libia che tenta di uscire dalla guerra civile. Non stupisce: è da tempo che ha rinunciato alla geopolitica in nome di un (peloso) solidarismo di maniera su scala globale. Se ne sarà accorto (almeno si spera) anche Mario Draghi che dalla sua missione a Tripoli ha ricevuto dal Pd più critiche che lodi. Motivo? Nei suoi colloqui con il neopremier Abdelhamid Dabaiba non ha neppure accennato alle violenze che che i libici compiono nei campi di detenzione dei migranti. Ha parlato piuttosto di «salvataggi» in mare di vite umane da parte della guardia costiera di Tripoli. Il premier: «Grazie alla Libia per i salvataggi» Del resto, era lì per rafforzare l’azione di un governo il cui obiettivo è la «riconciliazione nazionale». Da qui la necessità ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 aprile 2021) Alla sinistra non piace che l’Italia torni ad avere un ruolo nellache tenta di uscire dalla guerra civile. Non stupisce: è da tempo che ha rinunciato alla geopolitica in nome di un (peloso) solidarismo di maniera su scala globale. Se ne sarà accorto (almeno si spera) anche Marioche dalla sua missione a Tripoli ha ricevuto dal Pd più critiche che lodi. Motivo? Nei suoi colloqui con il neopremier Abdelhamid Dabaiba non ha neppure accennato alle violenze che che i libici compiono nei campi di detenzione dei. Ha parlato piuttosto di «salvataggi» in mare di vite umane da parte della guardia costiera di Tripoli. Il premier: «Grazie allaper i salvataggi» Del resto, era lì per rafforzare l’azione di un governo il cui obiettivo è la «riconciliazione nazionale». Da qui la necessità ...

