L’Appennino emiliano-romagnolo ci crede: “Alte aspettative per l’estate” (Di martedì 6 aprile 2021) BOLOGNA – L’Appennino emiliano-romagnolo ci crede. “L’aspettativa è alta per l’estate”. A dirlo è il sottosegretario alla presidenza della Regione, Davide Baruffi, che insieme all’assessore alla Montagna, Barbara Lori, ha fatto il punto questa mattina sui quasi 15 milioni di euro di finanziamento straordinario per la ripartenza delle zone montane e le aree interne. Fondi che andranno a sostegno di 83 progetti in 105 Comuni, generando un investimento complessivo di 27 milioni di euro. “È un modo per preparare la ripartenza- conferma Baruffi- l’aspettativa è avere un’estate diversa da questi ultimi mesi, in linea con l’anno passato” quando l’Appennino emiliano-romagnolo “vide una risposta molto significativa. Confidiamo che si ripeta anche quest’anno- ribadisce Baruffi- l’aspettativa è positiva, c’è una propensione a confermare le scelte dell’anno passato”. Leggi su dire (Di martedì 6 aprile 2021) BOLOGNA – L’Appennino emiliano-romagnolo ci crede. “L’aspettativa è alta per l’estate”. A dirlo è il sottosegretario alla presidenza della Regione, Davide Baruffi, che insieme all’assessore alla Montagna, Barbara Lori, ha fatto il punto questa mattina sui quasi 15 milioni di euro di finanziamento straordinario per la ripartenza delle zone montane e le aree interne. Fondi che andranno a sostegno di 83 progetti in 105 Comuni, generando un investimento complessivo di 27 milioni di euro. “È un modo per preparare la ripartenza- conferma Baruffi- l’aspettativa è avere un’estate diversa da questi ultimi mesi, in linea con l’anno passato” quando l’Appennino emiliano-romagnolo “vide una risposta molto significativa. Confidiamo che si ripeta anche quest’anno- ribadisce Baruffi- l’aspettativa è positiva, c’è una propensione a confermare le scelte dell’anno passato”.

ebuonincontro : RT @AToscoemiliano: ??MONTE GIOVO 1991 MT s.l.m Appennino Tosco Emiliano @AToscoemiliano #appennino_toscoemiliano #appenninotoscoemiliano #… - IlMonza_ : RT @AToscoemiliano: ??MONTE GIOVO 1991 MT s.l.m Appennino Tosco Emiliano @AToscoemiliano #appennino_toscoemiliano #appenninotoscoemiliano #… - AToscoemiliano : ??MONTE GIOVO 1991 MT s.l.m Appennino Tosco Emiliano @AToscoemiliano #appennino_toscoemiliano… - Daniele_V94 : L’immagine (7/4) mostra il momento di maggiore intensità dell’irruzione con l’isoterma di -4 a 850 hPa (~1500m di q… - MassimoMainard1 : @Amaicoleit è una specialità che trovi in tutto l'Appennino emiliano; forse anche altrove, non so; ma purtroppo abi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Appennino emiliano CAE & Podhio ancora insieme. Campani: «Progetti solidi in Emilia» Davide Marta