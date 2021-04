La voce delle donne. Come farsi ascoltare? (Di martedì 6 aprile 2021) La leadership è anche questione di voce. Quella maschile, profonda e ferma, ha spesso la meglio su quella femminile, più acuta, a volte stridula o troppo infantile in un corpo adulto. «Alla base c’è una differenza fisiologica, le corde vocali degli uomini sono più spesse ed emettono suoni gravi con frequenze più basse rispetto a quelli delle voci femminili» spiega la dottoressa Francesca Galvani, psicoterapeuta e autrice del libro Psicologia della voce e del canto. Leggi anche › Parità di genere negli eventi: un’associazione sprona aziende, banche, startup e università La voce è questione di genere? «Ma è pure questione di genere. La voce maschile suscita più autorevolezza e potere e, addirittura, ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 aprile 2021) La leadership è anche questione di. Quella maschile, profonda e ferma, ha spesso la meglio su quella femminile, più acuta, a volte stridula o troppo infantile in un corpo adulto. «Alla base c’è una differenza fisiologica, le corde vocali degli uomini sono più spesse ed emettono suoni gravi con frequenze più basse rispetto a quellivoci femminili» spiega la dottoressa Francesca Galvani, psicoterapeuta e autrice del libro Psicologia dellae del canto. Leggi anche › Parità di genere negli eventi: un’associazione sprona aziende, banche, startup e università Laè questione di genere? «Ma è pure questione di genere. Lamaschile suscita più autorevolezza e potere e, addirittura, ...

amnestyitalia : #Turchia Dallo scorso fine settimana, le donne stanno facendo sentire la propria voce, protestando contro il ritiro… - Link4Universe : Smettiamo di dire alle donne 'non te la prendere' o 'lasciali perdere' quando si incazzano riguardo a cose come… - valigiablu : “Siamo la voce delle donne che non ce l’hanno più”. Le donne francesi denunciano i femminicidi sui muri delle città… - aurorapierce_ : RT @ilariami1: Una delle esibizioni più belle ed emozionanti di #apartete piano e voce ed è pura magia ?? #ErmalMeta - Alanis22118228 : RT @ILPOETADITALIA: Con te, foglia rossa, sento il profumo delle stelle, in una notte di luna, quando il desiderio si accende e la tua voce… -

Ultime Notizie dalla rete : voce delle Usa: senatore democratico Manchin contrario all'aumento della tassazione sulle imprese ...del presidente Joe Biden di aumentare l'imposta sul reddito delle imprese dal 21 al 28 per cento desta la preoccupazione di altri senatori democratici, che pure hanno deciso di non dar voce ...

Confindustria, si aprono i giochi per il dopo - Mondini Superato questo primo passaggio delle autocandidature si può procedere con il lavoro dei tre saggi (i past president Giuseppe Zampini, Giovanni Calvini e Marco Bisagno) chiamati ad ascoltare la voce ...

STADIO / FINALE DI PARTITA TRA ROMA, LUCA PARNASI E CAMPIDOGLIO La Voce Delle Voci La tenuta del gettito Imu nell'anno della pandemia Fra queste cifre è interessante effettuare una breve analisi della tabella comparativa del gettito Imu-Tasi 2019 e 2020, principale voce di entrata per i Comuni italiani, in quanto rappresenta oltre i ...

Da Twitter a LinkedIn, tutti all'assalto di Clubhouse Dopo il boom iniziale, la piattaforma di live audio rischia di scomparire tra le rivali che ne copiano le caratteristiche ...

...del presidente Joe Biden di aumentare l'imposta sul redditoimprese dal 21 al 28 per cento desta la preoccupazione di altri senatori democratici, che pure hanno deciso di non dar...Superato questo primo passaggioautocandidature si può procedere con il lavoro dei tre saggi (i past president Giuseppe Zampini, Giovanni Calvini e Marco Bisagno) chiamati ad ascoltare la...Fra queste cifre è interessante effettuare una breve analisi della tabella comparativa del gettito Imu-Tasi 2019 e 2020, principale voce di entrata per i Comuni italiani, in quanto rappresenta oltre i ...Dopo il boom iniziale, la piattaforma di live audio rischia di scomparire tra le rivali che ne copiano le caratteristiche ...