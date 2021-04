La protesta dei no mask prosegue: 'Tamponati il c...', imbrattati altri cartelli sui monti (Di martedì 6 aprile 2021) Non si ferma la proteta dei 'no mask' che, ormai da una settimana , stanno utilizzando i cartelli d'indicazioni delle montagne lecchesi come valvola di sfogo delle loro idee. La zona coinvolta rimane ... Leggi su leccotoday (Di martedì 6 aprile 2021) Non si ferma la proteta dei 'no' che, ormai da una settimana , stanno utilizzando id'indicazioni delle montagne lecchesi come valvola di sfogo delle loro idee. La zona coinvolta rimane ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, protesta dei ristoratori alla Camera: in piazza anche CasaPound #CasaPound - Corriere : Tensioni alla protesta dei ristoratori in piazza Montecitorio - RaiNews : Mattinata di mobilitazione per i mercatali campani che hanno deciso di bloccare il tratto di autostrada all'altezza… - Giagios2 : RT @ImolaOggi: Protesta dei ristoratori, Vissani: 'tra poco scoppia la rivoluzione' - IndomitusVirtus : RT @ImolaOggi: Protesta dei ristoratori, Vissani: 'tra poco scoppia la rivoluzione' -