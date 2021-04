Juve-Napoli | la partita infinita che vale una stagione

Advertising

fanpage : Ultim'ora La partita tra #JuveNapoli potrebbe essere nuovamente rinviata. - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??… - Gazzetta_it : Juve, bivio #Napoli con #Pirlo sul filo. Agnelli vede #Allegri. E se lo chiamasse... #JuveNapoli - simoneferrigo : RT @kantor57: direi che se si gioca juve-napoli con lo stesso numero di positivi per cui è stata rimandata la prima volta, si entra diretta… - SimoRacca84 : RT @EdoardoMecca1: Rinviata per due positivi del Napoli, si gioca con tre positivi della Juve. Tutto ok. -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

- Seduta mattutina per ilal Training Center: gli azzurri preparano il match contro la Juventus valevole per il recupero della terza giornata di campionato, in programma domani all'Allianz Stadium alle ore 18.45. La ...Domani allo Stadium c'è il recupoero di, rinviata proprio per Covid sei mesi fa. ISCRIVITI QUI ALLE NEWSLETTER TUTTO GENOA, TUTTO SAMP E TUTTO SPEZIAAndrea Pirlo vuole una scossa. Il tecnico della Juventus, in vista del recupero di domani contro il Napoli, ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia. Di seguito le sue dichiarazioni.Peccato per i due punti persi in casa del Sassuolo. Senza quel passo falso, il Napoli avrebbe potuto accettare serenamente pure una sconfitta in casa della Juve”. Purtroppo non sarà così. “Il Napoli ...