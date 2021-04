(Di martedì 6 aprile 2021) Tra i grandi voti che pronunciano i monaci buddisti si recita “per quanto numerosi siano gli esseri, faccio voto di farli pervenire tutti alla liberazione”. Non solo il genere umano, dunque, ma tutti gli esseri viventi, compresi quelli del regno vegetale, sono degni di rispetto. Che il nostro pianeta non sia una entità morta lo trasmettono anche i nativi americani per i quali Madre Terra è viva e tutti dipendiamo da lei per l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo, il cibo con cui ci nutriamo. Tra le grandi filosofie e le religioni più diffuse ad esse collegate, ilè probabilmente quella più vicina all’idea di Gaia, opposta a quella di certe impostazioni del pensiero occidentale che inquadrano l’uomo “misura di tutte le cose”, come sosteneva Protagora, e gli animali come macchine, con le parole di Cartesio ad affermare che “grazie alla scienza, l’uomo sarà ...

veneziazanella : RT @HuffPostItalia: Il buddismo e l'ambiente, il Dalai Lama ci parla di noi - HuffPostItalia : Il buddismo e l'ambiente, il Dalai Lama ci parla di noi -

Ultime Notizie dalla rete : buddismo ambiente

L'HuffPost

Phil, tu sei nato in unartistico e musicale e hai iniziato a suonare strumenti sin da ... Nonostante fossimo chiusi in casa per il lockdown sentivo il cuore molto libero, praticando...«Contiene alloggi per diverse religioni: ebraismo, Islam, cristianesimo,, induismo, ... «evidentemente realizzati inindustriale farmaceutico», ma dietro la regia di una 'piramide ...Tra i grandi voti che pronunciano i monaci buddisti si recita “per quanto numerosi siano gli esseri, faccio voto di farli pervenire tutti alla liberazione”. Non solo il genere umano, ...Gli alberi di ciliegio hanno assunto, in tempo di guerra, un significato particolare. Per questo i giapponesi ne piantarono molti.