“Fuori da Mediaset e passa alla Rai”. Barbara D’Urso, perché gira questa voce enorme. Scossone in tv (Di martedì 6 aprile 2021) Barbara D’Urso via da Mediaset? Il matrimonio, fino ad ora con più alti che bassi, tra la conduttrice e la rete privata sembra destinato a concludersi presto. D’altra parte nelle ultime settimane sono state numerose le questioni spinose spuntate Fuori attorno al nome di Carmelita. Le polemiche per il suo stile, molto empatico per tanti, troppo empatico al limite del trash per molti altri, ci sono sempre state. Ma recentemente hanno le critiche hanno raggiunto, anzi, superato il limite di guardia. Barbara D’Urso ha continuato a lavorare senza batter ciglio, consapevole che intorno a sé si stava scatenando una tempesta. Il vero problema, tuttavia, più che lo stile o le accuse di fare una tv spazzatura, riguardano qualcosa di molto più prosaico e decisamente meno opinabile. Ovvero i dati ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 aprile 2021)via da? Il matrimonio, fino ad ora con più alti che bassi, tra la conduttrice e la rete privata sembra destinato a concludersi presto. D’altra parte nelle ultime settimane sono state numerose le questioni spinose spuntateattorno al nome di Carmelita. Le polemiche per il suo stile, molto empatico per tanti, troppo empatico al limite del trash per molti altri, ci sono sempre state. Ma recentemente hanno le critiche hanno raggiunto, anzi, superato il limite di guardia.ha continuato a lavorare senza batter ciglio, consapevole che intorno a sé si stava scatenando una tempesta. Il vero problema, tuttavia, più che lo stile o le accuse di fare una tv spazzatura, riguardano qualcosa di molto più prosaico e decisamente meno opinabile. Ovvero i dati ...

