Erica | l' ex esclusiva PS4 arriva su PC

(Di martedì 6 aprile 2021) Flavourworks, pioniere dei giochi a scelta narrativa basati su Full Motion Video, attraverso un comunicato stampa annuncia che il giocoarriverà su PC via Steam il 25 maggio. In precedenza comeper PlayStation 4, lanciata poi su iOS il 14 gennaio,vi mette nei panni di una donna che dopo essere sopravvissuta a un'infanzia traumatica, viene catapultata in una vita di mistero e occultismo nella sua età adulta per risolvere un mistero che la affligge. Interamente sviluppato utilizzando il loro motore di gioco Touch Video in attesa di brevetto, Flavourworks ha portato la vita reale sotto forma di videogioco, consentendo al giocatore di interagire con gli oggetti nel mondo usando il proprio tocco. Con una colonna sonora pluripremiata di Austin Wintory (Compositore di Journey, The Pathless, Abzu) e un cast stellare ...

