E’ morto il teologo Hans Kung (Di martedì 6 aprile 2021) Hans Kung è morto all’età di 93 anni. Il teologo si è spento nella sua casa di Tubinga. L’annuncio è stato dato dalla Fondazione Weltethos. TUBINGA (GERMANIA) – Hans Kung è morto all’età di 93 anni. Il teologo, spesso criticato per le sue posizioni contro la dottrina della Chiesa Cattolica, si è spento nella sua casa di Tubinga, in Germania. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla Fondazione Weltethos, che lo stesso teologo ha fondato, e riportato da La Repubblica. Una scomparsa che lascia un vuoto incolmabile nel mondo della religione italiana. L’uomo, infatti, sin dai primi anni della sua carriera era stato molto critico con la Chiesa Cattolica e non sono mancate le polemiche. Chi era Hans ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 aprile 2021)all’età di 93 anni. Ilsi è spento nella sua casa di Tubinga. L’annuncio è stato dato dalla Fondazione Weltethos. TUBINGA (GERMANIA) –all’età di 93 anni. Il, spesso criticato per le sue posizioni contro la dottrina della Chiesa Cattolica, si è spento nella sua casa di Tubinga, in Germania. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla Fondazione Weltethos, che lo stessoha fondato, e riportato da La Repubblica. Una scomparsa che lascia un vuoto incolmabile nel mondo della religione italiana. L’uomo, infatti, sin dai primi anni della sua carriera era stato molto critico con la Chiesa Cattolica e non sono mancate le polemiche. Chi era...

