È morto a 54 anni Paul Ritter, attore di “Chernobyl” ed “Harry Potter” (Di martedì 6 aprile 2021) Aveva un tumore al cervello. Ha interpretato l’ingegnere russo Djatlov nell’acclamata miniserie che ricostruiva il disastro nucleare Leggi su lastampa (Di martedì 6 aprile 2021) Aveva un tumore al cervello. Ha interpretato l’ingegnere russo Djatlov nell’acclamata miniserie che ricostruiva il disastro nucleare

