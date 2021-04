De Laurentiis | «Concordo con Guardiola | Uefa e Fifa stanno uccidendo i calciatori»

(Di martedì 6 aprile 2021) Aurelio Desi è schierato dalla parte di Pepper quanto riguarda le tante giocate Aurelio De Laurrentiis, presidente del Napoli, attraverso il suo profilo Twitter ha scritto un messaggio di appoggio a quanto espresso da Pepin merito ai tanti impegni a cui sono sottoposti idelle squadre Nazionali. «completamente con quanto affermato da Pep. Non si possono non tenere nella giusta considerazione i campionati nazionali e i relativi tifosi. Pepinfatti dice: “troppe gare,. È quanto sostengo anche io da quando ho iniziato a interessarmi di calcio! Finalmente una persona ...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Napoli - Anche #DeLaurentiis ha detto la sua sul fitto calendario di questa stagione - NCN_it : DE LAURENTIIS: “TROPPE PARTITE UCCIDONO I CALCIATORI, FINALMENTE, CONCORDO: GRAZIE GUARDIOLA!” #DeLaurentiis #ADL… - SeEarn : DE LAURENTIIS: “TROPPE PARTITE UCCIDONO I CALCIATORI, FINALMENTE, CONCORDO: GRAZIE GUARDIOLA!” #DeLaurentiis #ADL… - MundoNapoli : Aurelio De Laurentiis su Twitter: “Concordo con Guardiola, Uefa e Fifa stanno uccidendo i calciatori” - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale De Laurentiis su Twitter: “Uefa e Fifa stanno uccidendo i c… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis Concordo

Il presidente del Napoli Aurelio Desi è schierato dalla parte di Pep Guardiola per quanto riguarda le tante ...De: 'Bravo Guardiola' Sul caso delle Nazionali e sul calendario intasato ha intanto preso posizione Aurelio Decon alcuni tweet. 'completamente con quanto affermato da ...«Concordo completamente con quanto affermato da Pep Guardiola. Non si possono non tenere nella giusta considerazione i campionati nazionali e i relativi tifosi. Pep Guardiola infatti dice: “troppe ...Aurelio De Laurentiis si schiera dalla parte di Pep Guardiola. Questa mattina, l'allenatore del Manchester City ha detto la sua in merito alle troppe partite che stanno affrontando i calciatori ...