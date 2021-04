Daydreamer, anticipazioni 7 aprile: Nihat ricoverato in ospedale (Di martedì 6 aprile 2021) Nihat si comporterà in un modo a dir poco pericoloso finendo per far preoccupare tutti. L'uomo, come rivelano le anticipazioni Daydreamer inerenti la puntata in onda domani 7 aprile, una volta rimasto solo poiché Mevkibe dovrà andare a Mugla per assistere il padre che si è infortunato ad una gamba, disobbedirà al medico ed ingurgiterà una quantità spropositata di cibo spazzatura finendo per avere un malore. Nihat, poi, verrà portato d'urgenza in ospedale senza riportare gravi conseguenze, ma da quel momento in poi, dovrà stare attento al regime alimentare da seguire, ma non riuscendoci, avrà bisogno di qualcuno che lo supervisioni. Daydreamer, spoiler 7 aprile: Mevkibe si reca a Mugla per assistere suo padre Mevkibe e Nihat sono ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 6 aprile 2021)si comporterà in un modo a dir poco pericoloso finendo per far preoccupare tutti. L'uomo, come rivelano leinerenti la puntata in onda domani 7, una volta rimasto solo poiché Mevkibe dovrà andare a Mugla per assistere il padre che si è infortunato ad una gamba, disobbedirà al medico ed ingurgiterà una quantità spropositata di cibo spazzatura finendo per avere un malore., poi, verrà portato d'urgenza insenza riportare gravi conseguenze, ma da quel momento in poi, dovrà stare attento al regime alimentare da seguire, ma non riuscendoci, avrà bisogno di qualcuno che lo supervisioni., spoiler 7: Mevkibe si reca a Mugla per assistere suo padre Mevkibe esono ...

