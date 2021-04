Covid: Malpezzi, ‘accelerare su sostegni ma violenza ingiustificabile’ (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – ‘Comprendiamo la grande preoccupazione dei ristoratori che temono per le proprie attività messe a dura prova dalla crisi economica prodotta dall’emergenza sanitaria ma non è in alcun modo giustificabile la violenza. In tal senso, esprimo tutta la mia solidarietà a chi tra le forze dell’ordine è rimasto ferito negli scontri davanti a Montecitorio”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.“Stiamo accelerando la campagna vaccinale consapevoli che la sicurezza sanitaria è indispensabile per rilanciare la crescita del nostro sistema economico. Il Parlamento ha iniziato l’iter del decreto sostegni e il premier Draghi ha preannunciato nei giorni scorsi un ulteriore scostamento di bilancio per provvedere alle necessità delle attività in crisi. Mi auguro che tutte le forze politiche esprimano una ferma ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – ‘Comprendiamo la grande preoccupazione dei ristoratori che temono per le proprie attività messe a dura prova dalla crisi economica prodotta dall’emergenza sanitaria ma non è in alcun modo giustificabile la. In tal senso, esprimo tutta la mia solidarietà a chi tra le forze dell’ordine è rimasto ferito negli scontri davanti a Montecitorio”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona.“Stiamo accelerando la campagna vaccinale consapevoli che la sicurezza sanitaria è indispensabile per rilanciare la crescita del nostro sistema economico. Il Parlamento ha iniziato l’iter del decretoe il premier Draghi ha preannunciato nei giorni scorsi un ulteriore scostamento di bilancio per provvedere alle necessità delle attività in crisi. Mi auguro che tutte le forze politiche esprimano una ferma ...

