Cosa sta succedendo in Giordania e perché l'instabilità di questa monarchia preoccupa tutti (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr – Nella notte tra il 3 e il 4 aprile sono state arrestate in Giordania oltre una ventina di persone. La motivazione fornita dagli organi di stampa ufficiali è un complotto che queste persone avrebbero organizzato per destituire re Abdallah II, il sovrano motore di quelle riforme che hanno reso la Giordania un paese stabile, in espansione demografica esponenziale e beneficiario di una crescita economica anche dell'8% annuo. Gli arrestati sono personalità di rilievo nella scena politica giordana. Tra i vari figurano il principe Hamzah bin Hussein, fratellastro del re, Sharif Hassan Bin Zayd, ex ambasciatore e consigliere del re, e Basem Ibrahim Awadallah, ex ministro delle finanze e parte importante nel processo di riforma della Nazione. Questi avrebbero progettato un colpo di stato che stava per passare alla sua fase esecutiva.

