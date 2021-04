"Cosa ci hanno nascosto". Paolo Mieli e i vaccini, una bomba su Speranza e Draghi: andiamo a picco? (Di martedì 6 aprile 2021) Un problema di trasparenza. Sui vaccini e AstraZeneca, i tre ospiti di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3 la pensano tutti alla stessa maniera. Paolo Mieli, Massimo Cacciari e Massimo Galli non risparmiano critiche al governo e alla politica, sia pure da posizioni differenti. Comincia il filosofo ed ex sindaco di Venezia, che ha fama di essere un po' bastiancontrario per partito preso ma che sul punto è difficilmente smentibile: "La paura dei vaccini? Non è colpa degli scienziati ma dei politici che non fanno informazione corretta. Adesso anche se uno scienziato venisse a dirci che c'è un caso su 10 miliardi, la gente sarebbe comunque spaventata. È diventato il bar sport". Gli dà man forte Galli, responsabile del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano: "Dal punto di vista ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Un problema di trasparenza. Suie AstraZeneca, i tre ospiti di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3 la pensano tutti alla stessa maniera., Massimo Cacciari e Massimo Galli non risparmiano critiche al governo e alla politica, sia pure da posizioni differenti. Comincia il filosofo ed ex sindaco di Venezia, che ha fama di essere un po' bastiancontrario per partito preso ma che sul punto è difficilmente smentibile: "La paura dei? Non è colpa degli scienziati ma dei politici che non fanno informazione corretta. Adesso anche se uno scienziato venisse a dirci che c'è un caso su 10 miliardi, la gente sarebbe comunque spaventata. È diventato il bar sport". Gli dà man forte Galli, responsabile del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano: "Dal punto di vista ...

Advertising

ilpost : Durante la pandemia, i musei si sono ingegnati per mantenere il contatto con il pubblico: hanno creato canali nuovi… - fanpage : Tamponi su treni e bus. Cosa indicano le tracce del virus ritrovate anche sulle superfici. - borghi_claudio : @beppemapelli77 Eh caro mio la questione è la logistica: organizzare una cosa per 10 milioni è un po' diverso che o… - GioTeofilo : @AieieBrazov3 Chiedere la cassa integrazione per i propri dipendenti e farli lavorare tutti al 100% è una cosa diso… - Pablomastro2 : @Erica57057397 @Emmepi50926579 @borghi_claudio @RobertoBurioni @Sakko83 Sono sarcastico. So cosa hanno firmato a Bruxelles -