Corsico | scoppia la polemica dei tamponi rapidi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Corsico scoppia

IL GIORNO

(Milano), 6 aprile 2021 " Una questione di opportunità , nulla che violi la legge. Ma le polemiche sono già iniziate a, dove pochi giorni fa è stata siglata una convenzione tra Centro Santagostino e Comune per effettuare test rapidi in città. Il vantaggio è sicuramente avere in due quartieri molto popolati ...(Milano), 6 aprile 2021 " Una questione di opportunità , nulla che violi la legge. Ma le polemiche sono già iniziate a, dove pochi giorni fa è stata siglata una convenzione tra Centro Santagostino e Comune per effettuare test rapidi in città. Il vantaggio è sicuramente avere in due quartieri molto popolati ...Corsico (Milano), 6 aprile 2021 – Una questione di opportunità, nulla che violi la legge. Ma le polemiche sono già iniziate a Corsico, dove pochi giorni fa è stata siglata una convenzione tra Centro ...