Clubhouse su Android? Occhio al malware (Di martedì 6 aprile 2021) Clubhouse si è decisamente imposto negli ultimi mesi nella scena dei social media, accogliendo un numero sempre maggiore di utenti attraverso le sue chat room solo "audio" in cui i partecipanti possono parlare di tutto, dalla politica al mondo hi-tech. Pur essendo accessibile solo "attraverso un invito" ed essendo stata resa pubblica da circa 1 anno, l'app è stata scaricata da più di 13 milioni di utenti. Al momento, è disponibile esclusivamente sull'App Store di Apple, non essendo disponibile in versione Android (anche se si sta pianificando il suo sviluppo). Dettaglio non indifferente… I Criminal hacker, infatti, stanno proprio approfittando di questo "buco" d'offerta - forse non noto ai più – rendendo disponibile agli utenti Android il download di una app che esternamente assomiglia in tutto e per tutto alla vera ...

