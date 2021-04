Cani addestrati contro il Covid - 19: col fiuto intercetteranno i positivi (Di martedì 6 aprile 2021) Milano - Helix e Blum sono già esperti: lavorano nella ricerca e, dall'odore di una persona, possono capire se ha un tumore al polmone. Insieme a un altro "collega" di razza Malinois saranno i primi ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 6 aprile 2021) Milano - Helix e Blum sono già esperti: lavorano nella ricerca e, dall'odore di una persona, possono capire se ha un tumore al polmone. Insieme a un altro "collega" di razza Malinois saranno i primi ...

IL GIORNO

Cani addestrati contro il Covid-19: col fiuto intercetteranno i positivi

Insieme a un altro "collega" di razza Malinois saranno i primi tre cani addestrati nei laboratori della Statale di Milano contro il Covid-19. "L'odore della persona cambia quanto contrae una malattia ...

