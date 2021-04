Brescia, attacco hacker al Comune: chiesto riscatto di 1,3 milioni di euro in Bitcoin (Di martedì 6 aprile 2021) Un attacco hacker ha messo sotto scacco i sistemi informatici del Comune di Brescia, immobilizzando buona parte della macchina amministrativa. Per risolvere il problema con una chiave di decrittaggio, gli autori dell’attacco hanno chiesto un riscatto di 26 Bitcoin – circa 1,3 milioni di euro – cifra che il Comune non intende pagare. Inizialmente la Loggia non aveva comunicato si trattasse di un tentativo di estorsione, ma, come è stato riportato anche dal Corriere della Sera, l’hackeraggio è stato confermato e ora la situazione è nelle mani della Polizia postale. Gli apparati sarebbero stati infettati da un DoppelPaymer, un ransomware che cifra i file rendendoli inaccessibili. Ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Unha messo sotto scacco i sistemi informatici deldi, immobilizzando buona parte della macchina amministrativa. Per risolvere il problema con una chiave di decrittaggio, gli autori dell’hannoundi 26– circa 1,3di– cifra che ilnon intende pagare. Inizialmente la Loggia non aveva comunicato si trattasse di un tentativo di estorsione, ma, come è stato riportato anche dal Corriere della Sera, l’aggio è stato confermato e ora la situazione è nelle mani della Polizia postale. Gli apparati sarebbero stati infettati da un DoppelPaymer, un ransomware che cifra i file rendendoli inaccessibili. Ad ...

Advertising

marcodimaio : Stamani il centro vaccinale di Via Morelli a #Brescia ha subito un grave attacco: due bottiglie incendiarie sono st… - Why_So_Syrius : @SkyTG24 capisco che fa scena, ma non è un attacco hacker. Qualche coglione ha cliccato su un allegato *poco* sicur… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Attacco hacker al Comune di Brescia, chiesto riscatto in Bitcoin - SkyTG24 : Attacco hacker al Comune di Brescia, chiesto riscatto in Bitcoin - AlnoamaniMj : RT @PensieroSicuro: Attacco hacker al Comune di Brescia, chiesto un riscatto da 1,3 milioni -