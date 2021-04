Barbara d’Urso pronta a lasciare Mediaset: l’indiscrezione shock (Di martedì 6 aprile 2021) La notizia, se confermata, sarebbe una vera e propria bomba: secondo quanto scrive Dagospia, infatti, Barbara d’Urso – da anni uno dei personaggi cardine del palinsesto di Canale 5, potrebbe abbandonare Mediaset per andare in Rai. Proprio con la televisione pubblica, Carmelita starebbe cercando di intavolare una trattativa da quando Mediaset ha deciso di sospendere in anticipo (ben due mesi prima rispetto all’anno scorso) il talk show della domenica sera “Live – Non è la d’Urso”. Ecco cosa si legge su Dagospia: “Il triplex Signorini-De Filippi-Costanzo, l’altra metà di Mediaset, da anni sogni di gettare Carmelita nell’olio bollente come un sofficino Findus”. Non solo, perché il trio troverebbe il pieno appoggio di Piersilvio Berlusconi, il quale, come si legge sempre sul celebre ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 aprile 2021) La notizia, se confermata, sarebbe una vera e propria bomba: secondo quanto scrive Dagospia, infatti,– da anni uno dei personaggi cardine del palinsesto di Canale 5, potrebbe abbandonareper andare in Rai. Proprio con la televisione pubblica, Carmelita starebbe cercando di intavolare una trattativa da quandoha deciso di sospendere in anticipo (ben due mesi prima rispetto all’anno scorso) il talk show della domenica sera “Live – Non è la”. Ecco cosa si legge su Dagospia: “Il triplex Signorini-De Filippi-Costanzo, l’altra metà di, da anni sogni di gettare Carmelita nell’olio bollente come un sofficino Findus”. Non solo, perché il trio troverebbe il pieno appoggio di Piersilvio Berlusconi, il quale, come si legge sempre sul celebre ...

Meryt_secretary : @GraziaDeNicola1 @namelessb1tch Pensi che i salotti di barbara d'urso siano meno trash del grande fratello o dell'isola?? Non credo proprio - violipaolo : RT @opificioprugna: La TV russa ricatta la mamma di Denise: niente test del DNA se non parteciperà alla trasmissione. Improvvisamente Barba… - MarioManca : E se il futuro di Barbara D'Urso fosse in Rai? - angelo_iorizzo : RT @opificioprugna: La TV russa ricatta la mamma di Denise: niente test del DNA se non parteciperà alla trasmissione. Improvvisamente Barba… - ImpieriFilippo : RT @tvblogit: Barbara d'Urso starebbe cercando di intavolare una trattativa con la Rai (fonte: @_DAGOSPIA_). -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News